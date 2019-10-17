Губернатор Новгородской области: белорусская техника пользуется большим спросом
Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным предложил по-новому взглянуть на двустороннее сотрудничество и расширить кооперационные связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Губернатор Новгородской области в свою очередь подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной, причем по самым разным направлениям.
К примеру, у местных аграриев большим спросом пользуется белорусская техника. Российский регион рассчитывает развивать сельское хозяйство в тесном контакте с белорусами. Впрочем, на встрече говорили не только об экономике. Андрей Никитин отметил, что наши страны объединяют в том числе тесные культурные и исторические связи.
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области:
Поисковый брестский отряд работает на Новгородской земле. Уже более 80 солдат было найдено родом из Беларуси. Недавно был найден солдат из Гомельской области, который будет похоронен с почетом 8 мая в преддверии 75-летия Победы.
Эта связь, связь поколений, связь единой истории военной – это, конечно то, что у каждого, наверное, в сердце. Когда это есть, проще договариваться по любым другим вопросам.
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