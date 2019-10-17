Губернатор Новгородской области: белорусская техника пользуется большим спросом

Новости Беларуси. Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным предложил по-новому взглянуть на двустороннее сотрудничество и расширить кооперационные связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси – губернатору Новгородской области: пускай не заоблачный товарооборот, но есть, над чем работать

Губернатор Новгородской области в свою очередь подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной, причем по самым разным направлениям.