Александр Лукашенко – России: «Не надо на нас смотреть как на врагов»

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Новгородской области новые совместные проекты. Среди наиболее перспективных сфер – строительство и сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россия для нас остается главным стратегическим партнером. Да, в отношениях не все гладко, есть спорные вопросы. Но все это – текущие моменты, которые решаются в рабочем порядке, без драматизации ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нельзя потерять друг друга ни в коем случае. Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. Более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет. Поэтому мы должны сотрудничать. В регионе надо видеть наших соседей, ту же Украину нашу, близкую, родную, славянское государство. Польша, страны Балтии, вообще Европейский союз. Если мы что-то можем в этом плане. Россия должна это использовать. Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Посол России за это время не заметил, что Беларусь куда-то развернулась. Этого никогда не было и не будет.