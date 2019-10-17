Александр Лукашенко – России: «Не надо на нас смотреть как на врагов»
Новости Беларуси. Беларусь предлагает Новгородской области новые совместные проекты. Среди наиболее перспективных сфер – строительство и сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россия для нас остается главным стратегическим партнером. Да, в отношениях не все гладко, есть спорные вопросы. Но все это – текущие моменты, которые решаются в рабочем порядке, без драматизации ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам нельзя потерять друг друга ни в коем случае. Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. Более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет. Поэтому мы должны сотрудничать.
В регионе надо видеть наших соседей, ту же Украину нашу, близкую, родную, славянское государство. Польша, страны Балтии, вообще Европейский союз. Если мы что-то можем в этом плане. Россия должна это использовать. Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Посол России за это время не заметил, что Беларусь куда-то развернулась. Этого никогда не было и не будет.
Нас особо там (в ЕС, - прим. ред.) не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика.
С нашей экономикой мы в Евросоюзе никому не нужны.
Потому что там производят машиностроение не хуже, чем у нас. Все, кроме БелАЗов. Все остальное производят: и молоко, и мясо, и прочее. На рынок нас туда никто не пускал и не пустит. Я все время их за это критикую. Хоть у нас продукция (они это признают) гораздо лучше по многим параметрам, чем их. Но на рынок не пускают. Какая тогда основа сотрудничества с Европейским союзом?
Правда, наметились и проблемы с Россией в этом плане. Мы решим эти вопросы.
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