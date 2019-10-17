Президент Беларуси – губернатору Новгородской области: пускай не заоблачный товарооборот, но есть, над чем работать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Новгородской области, то это одна из самых близких нам областей, субъектов Российской Федерации. У нас всегда были добрые отношения. Пускай там не заоблачный товарооборот, около 100 миллионов, но есть, над чем работать, как говорят спортсмены.

Мы очень много покупаем у вас арматурной продукции, вот мне дали справку – химические компоненты, пиломатериалы (даже пиломатериалы!), керамику мы тоже в Беларуси производим. Но, тем не менее, если мы видим, что у вас лучше, мы покупаем и пиломатериалы, и керамику.

Личное участие губернаторов в налаживании отношений – это краеугольный камень. Если губернатор будет заинтересован, значит, дела будут улучшаться. Очень важно, что ваша область и Беларусь заинтересованы в развитии не просто простой торговли, а в расширении кооперационных связей. Это очень важно.