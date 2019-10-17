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Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием россиянки Анны Богачевой

17 октября 2019 11:06
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Новости Беларуси. На встрече с делегацией Новгородской области обсуждали не только экономические вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием россиянки Анны Богачевой. По его словам, в таких случаях Беларусь защищает интересы российских граждан, также как и Россия – белорусских.

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием россиянки Анны Богачевой-1

Напоминаем: ранее появилась информация о задержании в одной из гостиниц Минска гражданки России, попавшей под санкции США по делу о якобы вмешательстве в выборы. Официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев заявил, что ведомство поставило вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Беларуси.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Анна Богачева # Фотофакт

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