Новости Беларуси. На встрече с делегацией Новгородской области обсуждали не только экономические вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием россиянки Анны Богачевой. По его словам, в таких случаях Беларусь защищает интересы российских граждан, также как и Россия – белорусских.