Новости Беларуси. На встрече с делегацией Новгородской области обсуждали не только экономические вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием россиянки Анны Богачевой. По его словам, в таких случаях Беларусь защищает интересы российских граждан, также как и Россия – белорусских.
Напоминаем: ранее появилась информация о задержании в одной из гостиниц Минска гражданки России, попавшей под санкции США по делу о якобы вмешательстве в выборы. Официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев заявил, что ведомство поставило вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Беларуси.