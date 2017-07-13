Президент Молдовы – Александру Лукашенко: Знаете, нам есть чему поучиться, я это говорю честно, открыто

В свою очередь Игорь Додон подчеркнул, что его нынешний визит в нашу страну превзошел все его ожидания.

Как заявил во время переговоров Александр Лукашенко, Беларусь готова в любой момент сделать для Молдовы все, что в ее силах. Это касается самых разных областей – от сельского хозяйства до социальной сферы.

Новости Беларуси. Буквально за несколько часов до официального открытия «Славянского базара» в Витебске состоялась встреча Президентов Беларуси и Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень трудолюбивый народ, он похож на белорусов. Но особенность вашего визита в том, что вы посмотрели сами Беларусь.

Вы ее, можно сказать, пощупали: в промышленности, в сельском хозяйстве, вы побывали на культурных объектах.

Вы увидели, как мы относимся к памяти. Мы не просто пиаримся или рассказываем, какие мы несчастные и как тяжело нам в войне было. Мы храним эту память. У нас нет ни одного памятника, у нас нет ни одной могилы, которая обозначена, чтобы она была не ухожена. Я вчера у матери на кладбище был, и там несколько могилок советских воинов. И везде – был я, не был, неважно – все почищено, побелено, аккуратненько покрашено.

Вы были в музее Великой Отечественной войны. Я очень заинтересован был в том, чтобы вы там побывали, посмотрели. Мы буквально в последний момент, года три назад, построили этот новый музей Великой Отечественной войны. Я скажу, что в Европе в принципе таких, от души, центров нет. Ну, уже никто их, наверное, не строит. Это свидетельство отношению нашему к памяти, к тем, кто погиб. Все-таки треть населения мы тогда потеряли. И вот ваша такая прелюдия к нашей встрече – это очень ценно.

Я с вами уже могу разговаривать как с человеком, который познал Беларусь.

Поэтому я вам очень благодарен, что вы побывали здесь. И еще раз подчеркиваю: если что-то мы можем для Молдовы сделать (мы это делали всегда) – мы готовы для вас в любой момент сделать все, что вы захотите, если это в наших силах. Вот все, что вы видели, начиная от промышленных тракторов, БелАЗов, МАЗов, сельхозпредприятий. Доить, кормить, пахать, растить, кормить людей, одевать людей – пожалуйста.

Если вы еще побудете у нас – даже не надо никуда переезжать, в Витебской области вам губернатор покажет высочайшего уровня предприятия. Притом которые напрямую связаны с людьми и которые очень нужны Молдове.