Президент Молдовы – Александру Лукашенко: Знаете, нам есть чему поучиться, я это говорю честно, открыто

Новости Беларуси. Буквально за несколько часов до официального открытия «Славянского базара» в Витебске состоялась встреча Президентов Беларуси и Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двухстороннего сотрудничества. В центре внимания политические и экономические связи, промышленная кооперация, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.
Как заявил во время переговоров Александр Лукашенко, Беларусь готова в любой момент сделать для Молдовы все, что в ее силах. Это касается самых разных областей – от сельского хозяйства до социальной сферы.
В свою очередь Игорь Додон подчеркнул, что его нынешний визит в нашу страну превзошел все его ожидания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень трудолюбивый народ, он похож на белорусов. Но особенность вашего визита в том, что вы посмотрели сами Беларусь.
Вы ее, можно сказать, пощупали: в промышленности, в сельском хозяйстве, вы побывали на культурных объектах.
Вы увидели, как мы относимся к памяти. Мы не просто пиаримся или рассказываем, какие мы несчастные и как тяжело нам в войне было. Мы храним эту память. У нас нет ни одного памятника, у нас нет ни одной могилы, которая обозначена, чтобы она была не ухожена. Я вчера у матери на кладбище был, и там несколько могилок советских воинов. И везде – был я, не был, неважно – все почищено, побелено, аккуратненько покрашено.
Вы были в музее Великой Отечественной войны. Я очень заинтересован был в том, чтобы вы там побывали, посмотрели. Мы буквально в последний момент, года три назад, построили этот новый музей Великой Отечественной войны. Я скажу, что в Европе в принципе таких, от души, центров нет. Ну, уже никто их, наверное, не строит. Это свидетельство отношению нашему к памяти, к тем, кто погиб. Все-таки треть населения мы тогда потеряли. И вот ваша такая прелюдия к нашей встрече – это очень ценно.
Я с вами уже могу разговаривать как с человеком, который познал Беларусь.
Поэтому я вам очень благодарен, что вы побывали здесь. И еще раз подчеркиваю: если что-то мы можем для Молдовы сделать (мы это делали всегда) – мы готовы для вас в любой момент сделать все, что вы захотите, если это в наших силах. Вот все, что вы видели, начиная от промышленных тракторов, БелАЗов, МАЗов, сельхозпредприятий. Доить, кормить, пахать, растить, кормить людей, одевать людей – пожалуйста.
Если вы еще побудете у нас – даже не надо никуда переезжать, в Витебской области вам губернатор покажет высочайшего уровня предприятия. Притом которые напрямую связаны с людьми и которые очень нужны Молдове.
Игорь Додон, президент Республики Молдова:
Знаете, нам есть чему поучиться – я это говорю честно, открыто. Я видел предприятия и в Европейском союзе, безусловно, вы видели. Но тот уровень, на который поднялась промышленность Беларуси, конечно, для нас только мечта на данном этапе. Мы намерены по некоторым направлениям более углублено запустить некоторые проекты совместные.
Есть хорошие идеи. То, что касается и промышленных предприятий, и сельского хозяйства.
Я думаю, что после этого рабочего визита мы смоем наше двухсторонние отношения поднять на новый качественный уровень. Для нас очень важно продолжить начатое сотрудничество в рамках международных организаций.