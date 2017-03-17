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«Славянский базар в Витебске-2017». В продажу поступили билеты на все программы фестиваля

17 марта 2017 07:07
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Новости Беларуси. Билеты на все программы «Славянского базара» в Витебске поступили в продажу 17 марта. В фестивальной афише их всего 17. Однако организаторы работают еще над несколькими проектами. Так что список еще может быть пополнен новыми именами. При формировании концертных программ учитывались вкусы фестивального зрителя, но кроме полюбившихся артистов будут и новые. В 2017 году в Витебск приедет Иглесиас-младший.

Первая партия билетов поступила в продажу еще месяц  назад. И на многие концерты входные квитки уже раскуплены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Славянский базар в Витебске-2017

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