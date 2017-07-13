Павел Шидловский: США поддерживают суверенитет и независимость Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь работает над полным снятием американских санкций. Об этом заявил 13 июля журналистам временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь работает над полным снятием американских санкций. Об этом заявил 13 июля журналистам временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, сейчас ограничения со стороны Соединенных Штатов действуют в отношении некоторых белорусских предприятий. Между тем, развитие отношений двух стран носит устойчивый характер. Подтверждение этому – экономические показатели. Экспорт белорусских товаров в США с начала 2017 года вырос в 2,5 раза, составив 80 миллионов долларов.
Павел Шидловский, временный поверенный в делах Беларуси в США:
Мы налаживаем диалог с новой администрацией президента США. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и независимость Беларуси. Составной частью этой поддержки является поддержка экономической независимости. Улучшенная атмосфера двусторонних отношений позволяет нам в настоящее время развивать сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе по торгово-экономическому и инвестиционному.
13 июля белорусские дипломаты, представляющие интересы нашего государства за рубежом, проводят переговоры с топ-менеджерами отечественных предприятий. Стороны обсуждают вопросы взаимодействия бизнеса с диппредставительствами, экономическую ситуацию на внешних рынках и методы реализации продукции.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Это очень важная площадка. Мы сверим наши подходы в плане планирования внешнеэкономических мероприятий, их организации, повышения эффективности информационной поддержки. И такой подход – бизнес плюс дипломаты – как раз дает результаты.
На такую встречу послы и руководители предприятий собираются ежегодно. Их эффективность растет. Так, переговоры, которые прошли в 2016 году, позволили увеличить экспорт белорусских товаров на более чем 100 миллионов долларов.