Игорь Додон: наша задача – создать условия, чтобы бизнес нашел взаимовыгодные проекты

Новости Беларуси. Товарооборот в 400 миллионов долларов и ставка на промышленную кооперацию. Об этом говорили во время встречи президента Молдовы с деловыми кругами нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно с этой встречи в «Президент-отеле» начался официальный визит молдавского лидера в Беларусь. Игорь Додон посетил также крупные белорусские предприятия. Основное направление сотрудничества, к которому стремятся Беларусь и Молдова, – совместные производства, продукция которых позволит выйти на рынки третьих стран. Это касается в том числе и сборки белорусских тракторов.