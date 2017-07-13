«Надеюсь, новые модели будут на кишиневских улицах»: Игорь Додон посетил «Белкоммунмаш»

Новости Беларуси. Молдова рассматривает возможность сборки белорусских электробусов. Такое заявление сделал 13 июля президент этой страны во время посещения предприятия «Белкоммунмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни Игорь Додон посещает Беларусь с рабочим визитом. Завод – ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ.

Молдавский лидер не только ознакомился с процессом производства техники, но и проехал в качестве пассажира в новом белорусском электробусе.