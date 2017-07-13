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«Надеюсь, новые модели будут на кишиневских улицах»: Игорь Додон посетил «Белкоммунмаш»

13 июля 2017 10:52
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Новости Беларуси. Молдова рассматривает возможность сборки белорусских электробусов. Такое заявление сделал 13 июля президент этой страны во время посещения предприятия «Белкоммунмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни Игорь Додон посещает Беларусь с рабочим визитом. Завод ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ.

Молдавский лидер не только ознакомился с процессом производства техники, но и проехал в качестве пассажира в новом белорусском электробусе.

«Надеюсь, новые модели будут на кишиневских улицах»: Игорь Додон посетил «Белкоммунмаш»-1

Игорь Додон, президент Республики Молдова:
То, что я увидел, выше моих ожиданий. Вы молодцы, что не только сохранили, но идете вперед и создаете вот такие модели. Сегодня можно сказать с уверенностью, что мы увидели будущее.

Я был и в Европейском союзе на многих заводах. Здесь, я вам честно скажу, даже выше, намного выше, некоторых европейских аналогов. Надеюсь, что новые модели в ближайшем будущем будут на кишиневских улицах.

«Надеюсь, новые модели будут на кишиневских улицах»: Игорь Додон посетил «Белкоммунмаш»-4

С Молдовой «Белкоммунмаш» сотрудничает на протяжении 5 лет. Сегодня по улицам Кишенева курсируют две сотни белорусских троллейбусов. Половина машин собрана на совместном предприятии в Молдове.

# Фотофакт # Беларусь-Молдова # Игорь Додон

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