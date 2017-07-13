Президент Молдовы посетил агрокомбинат «Дзержинский»

Новости Беларуси. Современные технологии, отличное качество и высокая рентабельность. Президент Молдовы Игорь Дадон посетил агрокомбинат «Дзержинский» в рамках своего визита в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представительной делегации показали молочно-товарный комплекс предприятия.

И рассказали об организации производства, в частности - систему видеонаблюдения. Животные под пристальным наблюдением,

содержатся при строго определенной температуре и влажности. Недаром, здесь одна корова дает более 10 тысяч литров молока в год. Кстати, президенту Молдовы удалось сразу же на месте попробовать ценный продукт.

Ион Пержу, советник президента Республики Молдова по агропромышленному комплексу:

Мы все время летали в Европу, чтобы посомотреть высокотехнологические комплексы. То что мы видели – это последний крик моды. Мы знаем про эти технологии, но даже не чувствуется, что мы находимся нав ферме. У нас таких комплексов нет, нам есть чему учиться.