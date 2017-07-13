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Президент Молдовы посетил агрокомбинат «Дзержинский»

13 июля 2017 13:34
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Новости Беларуси. Современные технологии, отличное качество и высокая рентабельность. Президент Молдовы Игорь Дадон посетил агрокомбинат «Дзержинский» в рамках своего визита в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительной делегации показали молочно-товарный комплекс предприятия.

Президент Молдовы посетил агрокомбинат «Дзержинский»-1

И рассказали об организации производства, в частности - систему видеонаблюдения. Животные под пристальным наблюдением,

содержатся при строго определенной температуре и влажности.

Недаром, здесь одна корова дает более 10 тысяч литров молока в год. Кстати, президенту Молдовы удалось сразу же на месте попробовать ценный продукт.

Президент Молдовы посетил агрокомбинат «Дзержинский»-4

Ион Пержу, советник президента Республики Молдова по агропромышленному комплексу: 
Мы все время летали в Европу, чтобы посомотреть высокотехнологические комплексы. То что мы видели – это последний крик моды. Мы знаем про эти технологии, но даже не чувствуется, что мы находимся нав ферме. У нас таких комплексов нет, нам есть чему учиться. 

Вадим Кунц, директор филиала ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Самое главное – это соблюдение технологии производства молока, начиная от людей, от их умения, знаний, за счёт генетики скота. Мы работаем над этим постоянно, подбираем лучшее.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Молдова # Вадим Кунц # Ион Пержу

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