МИД Беларуси: учения «Запад-2017» носят оборонительный характер и направлены на укрепление военной безопасности

Беларусь направляет приглашения представителям зарубежных стран и международных организаций для наблюдения за маневрами. Между тем, эта мера носит инициативный характер и основана на принципах открытости. За активной фазой учений смогут следить представители ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ.

Новости Беларуси. Учения «Запад-2017» носят плановый характер и не несут кому-либо угрозы. Об этом сообщили в МИД нашей страны.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Учения «Запад-2017» носят исключительно оборонительный характер и направлены исключительно на укрепление военной безопасности Союзного государства.

Еще в конце 2016 года мы официально уведомили все государства – участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о предстоящих учениях, как это и предусмотрено нашими обязательству по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Совместные с Россией стратегические учения «Запад-2017» пройдут в середине сентября на территории двух стран. В них примут участие до 13 тысяч военнослужащих.