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Новости по тегу #техника

В Совхозе имени Машерова тестируют новые энергонасыщенные тракторы
06 октября 2026 05:55

В Совхозе имени Машерова тестируют новые энергонасыщенные тракторы

Агроновинки от лидских конструкторов: когда техника выйдет в поля?
20 сентября 2026 16:57

Агроновинки от лидских конструкторов: когда техника выйдет в поля?

Президент назвал его «чудом» – как Шкловский райагросервис стал образцом для всей Беларуси?
09 сентября 2026 16:32

Президент назвал его «чудом» – как Шкловский райагросервис стал образцом для всей Беларуси?

Помогает эксклюзивная техника! В Брестской области приступили к уборке картофеля
29 августа 2026 17:02

Помогает эксклюзивная техника! В Брестской области приступили к уборке картофеля

Первый шахтный погрузчик БЕЛАЗ приступил к заводским испытаниям
21 августа 2026 06:03

Первый шахтный погрузчик БЕЛАЗ приступил к заводским испытаниям

Поломки устраняют прямо в поле: кто и как занимается спасением комбайнов?
04 августа 2026 17:00

Поломки устраняют прямо в поле: кто и как занимается спасением комбайнов?

Тест для пресс-подборщика, госнаграды и подарок Президенту. Итоги визита Лукашенко в Березовский район
31 июля 2026 18:42

Тест для пресс-подборщика, госнаграды и подарок Президенту. Итоги визита Лукашенко в Березовский район

Президент Ганы: белорусская сельскохозяйственная техника – одна из самых надежных в мире
08 июня 2026 17:30

Президент Ганы: белорусская сельскохозяйственная техника – одна из самых надежных в мире

В хозяйства Могилевской области передали 55 новых комбайнов
08 мая 2026 17:16

В хозяйства Могилевской области передали 55 новых комбайнов

Наш новый «космический корабль» – и еще одна техническая премьера! Итоги большой командировки Лукашенко на юг
03 мая 2026 16:50

Наш новый «космический корабль» – и еще одна техническая премьера! Итоги большой командировки Лукашенко на юг

Пустовой про BELARUS-5425: это так по-белорусски – в День труда запустить «космический корабль» на земле
02 мая 2026 17:50

Пустовой про BELARUS-5425: это так по-белорусски – в День труда запустить «космический корабль» на земле

Музей в Германии закрыл гражданам РБ, РФ доступ к коллекции военной техники
13 апреля 2026 11:56

Музей в Германии закрыл гражданам РБ, РФ доступ к коллекции военной техники