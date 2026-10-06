Новости по тегу #техника

Новую технику доверили опытным специалистам. Механизаторы не впервые испытывают отечественные тракторы и отмечают, что каждый новый образец заметно превосходит предыдущие по функционалу.
Сейчас предприятие – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в Беларуси. В линейке сеялки, опрыскиватели, почвообрабатывающие машины и посевные комплексы. Уже свыше 700 сельхозагрегатов работают на наших полях. И белоруского в них от 60% до 90%.
Весь райагросервис – шаг вперед в ремонте сельскохозяйственной техники.
Самоходный комбайн для уборки картофеля. На всю страну – всего несколько единиц. Один заменяет собой три привычных прицепных агрегата.
Новинка предназначена для работы в условиях ограниченного пространства рудников на Крайнем Севере.
В стране развернута настоящая круглосуточная сеть технической поддержки.
Глава государства напоминает еще про одну просьбу – робот для доения коров.
Подобный трактор есть и у меня. У меня есть личная возможность убедиться, насколько высокого качества сельскохозяйственное оборудование производится в Беларуси.
Ключи от машин вручили лучшим механизаторам, которым уже в эту уборочную предстоит работать на новой технике.
Мы отправились на Полесье, чтобы с Михаилом Русым, ответственным за этот регион, еще раз зафиксировать главные результаты проделанной работы и основные поручения Президента.
«Внутренний запрос – 300 таких машин. Укрупненные хозяйства страны и мировые запросы на продовольствие требуют новой техники. Может, как бы в эпоху диктатуру ИИ звучало не прогрессивно, но землю белорусы готовы переворачивать не гусеницами танков, а плугами. 5425 должен точно справиться».
Ограничения были введены в соответствии с требованиями военной безопасности и действуют с марта.
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32
11 октября 2026 11:08
11 октября 2026 10:47