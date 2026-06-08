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Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном

08 июня 2026 07:28
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Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июня проводит встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном, информирует Telegram-канал Пул Первого.

Беларусь и Китай продолжают укрепление всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Как отметил глава белорусского государства, отношения Минска и Пекина складывались в течение последних десятилетий. «В Беларуси о Китае очень много говорят. Дело не только в разговоре, за этими разговорами, политическими нашими отношениями последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь Бог помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику», – отметил Лукашенко.

Встреча проходит в Каминном зале Дворца Независимости.

# Международная политика # Александр Лукашенко

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