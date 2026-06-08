Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июня проводит встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном, информирует Telegram-канал Пул Первого.

Беларусь и Китай продолжают укрепление всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Как отметил глава белорусского государства, отношения Минска и Пекина складывались в течение последних десятилетий. «В Беларуси о Китае очень много говорят. Дело не только в разговоре, за этими разговорами, политическими нашими отношениями последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь Бог помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику», – отметил Лукашенко.

Встреча проходит в Каминном зале Дворца Независимости.