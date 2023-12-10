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Войска Украины могут вторгнуться в Беларусь под видом «освободительной операции» – ветеран контрразведки КГБ

10 декабря 2023 17:57
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События в Украине служат питательной средой для того, чтобы всколыхнуть ситуацию и в нашей стране. На неделе белорусские спецслужбы поделились информацией о проведении сверхсекретной сходки в Киеве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но конспирация провалилась, как и озвученные планы.

Войска Украины могут вторгнуться в Беларусь под видом «освободительной операции» – ветеран контрразведки КГБ-1

Для полка Калиновского военное вторжение в Беларусь – в первую очередь шанс подчистить свое и до того кровавое реноме. Ведь кто в истории будет критиковать якобы «героев-освободителей»? Но есть проблема: идеей погибнуть во благо чего-то горят лишь единицы, для абсолютного большинства боевиков это исключительно возможность заработать деньги. Их Киев и обещает, но на своих условиях.

Войска Украины могут вторгнуться в Беларусь под видом «освободительной операции» – ветеран контрразведки КГБ-4

Алексей Захаров, генерал-майор, ветеран контрразведки КГБ Беларуси:
Можно решать и боевые задачи, как, например, это решалось националистическими подразделениями в мае этого года, когда в Белгородскую область вошли подразделения так называемых «демократических сил России». Тогда факт фактического ввода на территорию российских войск формирований военных Украины был выдан за национально-освободительную войну, которую ведут некоторые оппозиционные силы на территории РФ. А под видом решались конкретные задачи, направленные на проникновение в склады хранения ядерных носителей России. Такие операции могут проводиться и в Беларуси.

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# Международная политика # Констанстин Герцев # Фотофакт

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