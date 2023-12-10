Войска Украины могут вторгнуться в Беларусь под видом «освободительной операции» – ветеран контрразведки КГБ

События в Украине служат питательной средой для того, чтобы всколыхнуть ситуацию и в нашей стране. На неделе белорусские спецслужбы поделились информацией о проведении сверхсекретной сходки в Киеве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но конспирация провалилась, как и озвученные планы.

Для полка Калиновского военное вторжение в Беларусь – в первую очередь шанс подчистить свое и до того кровавое реноме. Ведь кто в истории будет критиковать якобы «героев-освободителей»? Но есть проблема: идеей погибнуть во благо чего-то горят лишь единицы, для абсолютного большинства боевиков это исключительно возможность заработать деньги. Их Киев и обещает, но на своих условиях.