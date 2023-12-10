На заседании парламента снимал проституток. Кто из украинских политиков готовит переворот в Беларуси?

События в Украине служат питательной средой для того, чтобы всколыхнуть ситуацию и в нашей стране. На неделе белорусские спецслужбы поделились информацией о проведении сверхсекретной сходки в Киеве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но конспирация провалилась, как и озвученные планы.

На сходке якобы белорусской оппозиции тон задает украинский политический бомонд. В зале депутаты Верховной рады Соболев и Яременко. Обороты одного хлеще другого – Киев аморфностью беглых негодует, как и неявкой самопровозглашенных лидеров: Тихановская, Латушко и Позняк выступили онлайн.

Олег Волошин, экс-народный депутат Украины:

Возьмем господина Яременко. Большой мой «друг». После избрания в Верховную раду возглавлял Комитет по международным делам, то есть по внешней политике Верховной рады. Был снят с этой должности. Человек во время заседания парламента со своего телефона через известную социальную сеть снимал проституток. Товарищ Соболев. Тут уже больше слухи, но из надежных источников – один из ярких представителей ЛГБТ-сообщества.