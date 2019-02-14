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Президент Беларуси в Сочи принимает участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции

14 февраля 2019 17:50
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры проходят в формате чаепития на территории санатория «Русь».

Президент Беларуси в Сочи принимает участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции-1

Президент Беларуси в Сочи принимает участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции-3

14 февраля в Сочи состоялся трехсторонний саммит по Сирии. Положение дел в арабской республике обсудили лидеры России, Ирана и Турции, главные гаранты мирного урегулирования ситуации в регионе.

Президент Беларуси в Сочи принимает участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции-6

Президент Беларуси в Сочи принимает участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции-8

Сегодняшние встречи Александра Лукашенко в формате «без галстуков» могут быть полезны для участников саммита в решении ближневосточных проблем. Беларусь как переговорная площадка имеет большой опыт.

Президент Беларуси в Сочи принимает участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции-11

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Реджеп Эрдоган # Хасан Рухани # Фотофакт

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