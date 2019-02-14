Президент Беларуси в Сочи принимает участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры проходят в формате чаепития на территории санатория «Русь».

14 февраля в Сочи состоялся трехсторонний саммит по Сирии. Положение дел в арабской республике обсудили лидеры России, Ирана и Турции, главные гаранты мирного урегулирования ситуации в регионе.