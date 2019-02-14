Беларусь ожидает, что армянская сторона в ближайшее время сообщит о сроках встречи со Станиславом Засем

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает, что Армения в ближайшее время назовёт сроки встречи с госсекретарем Совета безопасности нашей страны. Об этом 14 февраля сообщили в МИДе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает, что Армения в ближайшее время назовёт сроки встречи с госсекретарем Совета безопасности нашей страны. Об этом 14 февраля сообщили в МИДе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, Беларусь предлагает кандидатуру Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ. Ещё в декабре 2018 года были подготовлены необходимые проекты решений. А госсекретарь Совбеза Беларуси провел личные встречи с главами пяти государств. Все президенты поддержали его кандидатуру.
Также на встречах в Астане и Санкт-Петербурге главы государств ОДКБ высказались в пользу кандидата от Беларуси. Но пока организация работает без руководителя. Положительного ответа всё ещё ждём от Армении.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
В свете того, что в декабре прошлого года в Армении проходили парламентские выборы, а затем формировалось правительство, мы с пониманием отнеслись к тому, что у премьер-министра Армении не было возможности встретиться с белорусским кандидатом. Сейчас этот период завершен. Поэтому мы ожидаем, что армянская сторона уже в ближайшее время сообщит о возможных сроках этой встречи.
Как подчеркнули в белорусском МИДе, все стороны заинтересованы в том, чтобы такой технический момент не отразился ни на работе организации, ни на двусторонних отношениях участников.