Беларусь ожидает, что армянская сторона в ближайшее время сообщит о сроках встречи со Станиславом Засем

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает, что Армения в ближайшее время назовёт сроки встречи с госсекретарем Совета безопасности нашей страны. Об этом 14 февраля сообщили в МИДе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Беларусь предлагает кандидатуру Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ. Ещё в декабре 2018 года были подготовлены необходимые проекты решений. А госсекретарь Совбеза Беларуси провел личные встречи с главами пяти государств. Все президенты поддержали его кандидатуру.

Также на встречах в Астане и Санкт-Петербурге главы государств ОДКБ высказались в пользу кандидата от Беларуси. Но пока организация работает без руководителя. Положительного ответа всё ещё ждём от Армении.