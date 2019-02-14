Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в июне

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наш парламент занимается не только вопросами контактов со своими партнерами, но мы обсуждаем конкретные проекты. Одним из важнейших элементов, который мы используем в работе, это как раз экономика. Потому что все парламентарии и наши, и зарубежные в той или иной степени связаны с бизнесом, с экономикой, у них есть возможности. И мы используем парламентское измерение в том числе и для достижения экономических целей.