Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в июне

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в нашей стране в июне. Об этом сообщили 14 февраля в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в нашей стране в июне. Об этом сообщили 14 февраля в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время парламентарии занимаются организацией этого масштабного события. Состав участников ожидается серьезным, направления самые разные, а за основу взяли дорожную карту сотрудничества двух стран.
Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наш парламент занимается не только вопросами контактов со своими партнерами, но мы обсуждаем конкретные проекты. Одним из важнейших элементов, который мы используем в работе, это как раз экономика. Потому что все парламентарии и наши, и зарубежные в той или иной степени связаны с бизнесом, с экономикой, у них есть возможности. И мы используем парламентское измерение в том числе и для достижения экономических целей.
В Совете Республики прошло первое совместное заседание профильных комиссий обеих палат белорусского парламента. На повестке дня международное сотрудничество, роль парламентариев в отстаивании национальных интересов на международных площадках.