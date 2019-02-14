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Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в июне

14 февраля 2019 14:09
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Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в нашей стране в июне. Об этом сообщили 14 февраля в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в июне-1

В настоящее время парламентарии занимаются организацией этого масштабного события. Состав участников ожидается серьезным, направления самые разные, а за основу взяли дорожную карту сотрудничества двух стран.

Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в июне-4

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наш парламент занимается не только вопросами контактов со своими партнерами, но мы обсуждаем конкретные проекты. Одним из важнейших элементов, который мы используем в работе, это как раз экономика. Потому что все парламентарии и наши, и зарубежные в той или иной степени связаны с бизнесом, с экономикой, у них есть возможности. И мы используем парламентское измерение в том числе и для достижения экономических целей.

Форум регионов Беларуси и Узбекистана может состояться в июне-7

В Совете Республики прошло первое совместное заседание профильных комиссий обеих палат белорусского парламента. На повестке дня международное сотрудничество, роль парламентариев в отстаивании национальных интересов на международных площадках.

# Беларусь-Узбекистан # Сергей Рахманов # Фотофакт

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