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Президент Беларуси приглашён на трехсторонний саммит по Сирии, который пройдёт в Сочи

14 февраля 2019 07:55
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Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России подтверждают приверженность союзническим отношениям,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Президент Беларуси приглашён на трехсторонний саммит по Сирии, который пройдёт в Сочи-1

Переговоры на высшем уровне принимает российский Сочи. Накануне здесь прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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Главы государств обсудили целый блок вопросов. Одна из главных тем, которая прозвучала уже в начале общения – экономика. Здесь позиции лидеров схожи: несмотря на возникающие время от времени разногласия, стороны всегда стремятся найти компромисс. Участие в переговорах приняли и представители правительств двух стран.

Президент Беларуси приглашён на трехсторонний саммит по Сирии, который пройдёт в Сочи-4

Надо отметить, что в Сочи у Александра Лукашенко достаточно насыщенная программа. Так, 14 февраля глава государства приглашен на трехсторонний саммит по Сирии, который пройдет в Сочи. Предполагается, что в нем примут участие президенты России, Ирана и Турции.

# Международная политика # Фотофакт

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