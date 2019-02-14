Президент Беларуси приглашён на трехсторонний саммит по Сирии, который пройдёт в Сочи

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России подтверждают приверженность союзническим отношениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России подтверждают приверженность союзническим отношениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры на высшем уровне принимает российский Сочи. Накануне здесь прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным: «Отношения Беларуси и России незыблемы»
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Главы государств обсудили целый блок вопросов. Одна из главных тем, которая прозвучала уже в начале общения – экономика. Здесь позиции лидеров схожи: несмотря на возникающие время от времени разногласия, стороны всегда стремятся найти компромисс. Участие в переговорах приняли и представители правительств двух стран.
Надо отметить, что в Сочи у Александра Лукашенко достаточно насыщенная программа. Так, 14 февраля глава государства приглашен на трехсторонний саммит по Сирии, который пройдет в Сочи. Предполагается, что в нем примут участие президенты России, Ирана и Турции.