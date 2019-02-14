Президент Беларуси приглашён на трехсторонний саммит по Сирии, который пройдёт в Сочи

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России подтверждают приверженность союзническим отношениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры на высшем уровне принимает российский Сочи. Накануне здесь прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным: «Отношения Беларуси и России незыблемы»

Владимир Путин: «Для меня очень важно сверить часы с Президентом Беларуси»

Главы государств обсудили целый блок вопросов. Одна из главных тем, которая прозвучала уже в начале общения – экономика. Здесь позиции лидеров схожи: несмотря на возникающие время от времени разногласия, стороны всегда стремятся найти компромисс. Участие в переговорах приняли и представители правительств двух стран.