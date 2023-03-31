Лукашенко и Путин планируют встретиться до ВГС

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве до Высшего государственного совета Союзного государства. Такое заявление глава государства сделал 31 марта, отвечая на вопросы присутствующих на Послании белорусскому народу и парламенту.

По словам главы государства, встречу предложил Владимир Путин несколько дней назад во время телефонного разговора. Президенты оговорят вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем государственном совете СГ. «Примем соответствующие решения, которые касаются ВГС», – сказал Лукашенко.