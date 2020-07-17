Президент Беларуси: «Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет»

Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Михаила Мишустина визит в Минск – первая зарубежная поездка с начала пандемии. В числе наиболее острых вопросов для обсуждения с российскими коллегами – формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. В союзе не должно быть дискриминации по любым товарам и услугам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, для россиянина. Она останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим.

Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы все наши договоренности (и с нашей стороны есть косяки, и с российской), чтобы мы выполняли эти договоренности. И строить наши отношения союзные должны исключительно на равноправной основе.

Я как историк хорошо понимаю, я изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго. Ну и потом, времена изменились. Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно, да и в России своих земель хватает, если говорить о России.

Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны, с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна. Ну это мы еще с вами поговорим.