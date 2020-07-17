Головченко: в ЕАЭС пока не удаётся решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений

Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправительственного совета началось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы правительств провели встречу в узком формате. Сейчас проходит заседание в расширенном составе.
Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправительственного совета началось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы правительств провели встречу в узком формате. Сейчас проходит заседание в расширенном составе.
Стороны обсуждают широкий спектр вопросов. Так, по словам Романа Головченко, в ЕАЭС пока не удается решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений. Между тем, идет работа над формированием общих рынков нефти и газа.
Крайне важно обеспечить совместимость национальных систем маркировки. Главы правительств обсуждают актуальность ранее согласованных сроков ее введения на отдельные группы товаров.
Требуют внимания и вопросы предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На рассмотрение Евразийского межправсовета вносится комплексный план в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Заседание межправсовета в Минске проходит в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19. Повестка включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности и технического регулирования.