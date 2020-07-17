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Головченко: в ЕАЭС пока не удаётся решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений

17 июля 2020 10:32
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Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправительственного совета началось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы правительств провели встречу в узком формате. Сейчас проходит заседание в расширенном составе.

Головченко: в ЕАЭС пока не удаётся решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений-1

Стороны обсуждают широкий спектр вопросов. Так, по словам Романа Головченко, в ЕАЭС пока не удается решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений. Между тем, идет работа над формированием общих рынков нефти и газа.

Головченко: в ЕАЭС пока не удаётся решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений-4

Крайне важно обеспечить совместимость национальных систем маркировки. Главы правительств обсуждают актуальность ранее согласованных сроков ее введения на отдельные группы товаров.

Требуют внимания и вопросы предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На рассмотрение Евразийского межправсовета вносится комплексный план в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Головченко: в ЕАЭС пока не удаётся решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений-7

Заседание межправсовета в Минске проходит в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19. Повестка включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности и технического регулирования.  

# ЕАЭС # Роман Головченко # Ион Кику # Никол Пашинян # Аскар Мамин # Михаил Мишустин # Кубатбек Боронов # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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