Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят

Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь настроена на развитие союзных отношений со всеми участниками интеграционного объединения, но от экономического союза прежде всего ждем практической отдачи.
Президент Беларуси: «Сегодня невозможно захватить, как в средние века, какую-то страну и подчинить на 100-150 лет»
Беларусь настроена на развитие союзных отношений со всеми участниками интеграционного объединения, но от экономического союза прежде всего ждем практической отдачи.
17 июля Президент Беларуси встретился с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, мы один на один обменяемся некоторыми мнениями, вопросами. Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта: откуда это берется? А вот всякое получается.