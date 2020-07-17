Михаил Мясникович: «Хотел бы отметить слаженную работу по преодолению тех трудностей, которые были вызваны пандемией»

Новости Беларуси. Проект развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года подготовлен на заседании межправительственного совета. Встреча прошла в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписание документа ожидается осенью в рамках Высшего Евразийского совета. Он также состоится в белорусской столице. Проект предполагает принцип «четырех свобод», в их числе общий рынок труда, услуг, капитала и товаров.

Ожидается, что будет принята карта индустриализации ЕАЭС. А также комплексный план по борьбе с COVID-19 в странах союза. Идет работа по унификации национальных систем маркировки. Между тем, проект нуждается в еще одной проработке.

Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

В 2020 году мы, я считаю, поработали неплохо. В первую очередь я хотел бы отметить слаженную работу по преодолению тех трудностей, которые были вызваны пандемией. Здесь, как говорится, действительно беда сближает, проявлялась взаимная поддержка и принимались оперативные решения для того, чтобы поддержать друг друга в борьбе с этими инфекциями.

Очередное заседание межправсовета запланировано на октябрь. Оно состоится в Ереване. Заявки на участие в ЕАЭС в качестве наблюдателей подали Куба и Узбекистан.