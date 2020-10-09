Президент Беларуси: почему они лезут к нам – литовцы, поляки и украинцы? Потому что у них катастрофическая ситуация!

В неправильном курсе своих европейских политиков убедился и местный электорат. «Желтые жилеты» сигналят всему миру, в Старом Свете уйма проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В неправильном курсе своих европейских политиков убедился и местный электорат. «Желтые жилеты» сигналят всему миру, в Старом Свете уйма проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему они лезут к нам – литовцы, поляки и украинцы? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко – с ними люди там скоро начнут разбираться. А то у нас, видите ли, «выборы несправедливые – 80 %». А 50,5 % – в Польше победил поляк этот Дуда? Сейчас уже все заявляют о том, что фальсификация полнейшая. 50,5 %, сколько-то там чуть-чуть больше набрал! Вот там надо разобраться, почему фальсификация произошла.
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