Президент Беларуси: почему они лезут к нам – литовцы, поляки и украинцы? Потому что у них катастрофическая ситуация!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему они лезут к нам – литовцы, поляки и украинцы? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко – с ними люди там скоро начнут разбираться. А то у нас, видите ли, «выборы несправедливые – 80 %». А 50,5 % – в Польше победил поляк этот Дуда? Сейчас уже все заявляют о том, что фальсификация полнейшая. 50,5 %, сколько-то там чуть-чуть больше набрал! Вот там надо разобраться, почему фальсификация произошла.