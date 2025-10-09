Латвийские власти рассчитывают заработать на деревьях с военных полигонов

Латвийское правительство готово на любые меры ради выхода из кризиса. Так, военные начнут не только опустошать казну, но и пополнять ее с топорами в руках. Неожиданный источник древесины был найден на военных объектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полигонов в стране развелось немало, к тому же их планируют расширять. Для этого огромные площади необходимо освобождать от леса, к чему будут привлекать солдат. Согласно расчетам Министерства финансов, ежегодно на военных базах можно заготавливать около 62 тысяч кубометров древесины.

Это принесет государству около 3,5 миллиона евро. Однако на фоне внешнего долга Латвии, который уже достиг без малого 19 миллиардов евро, эта сумма выглядит довольно жалко.