Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Таджикистан

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Таджикистан. Белорусский лидер примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в Душанбе 10 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке порядка двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования, в частности, о создании формата СНГ+ и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

Без внимания не останется тематика энергетической безопасности, сотрудничества в военной сфере, в области пограничной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью. Один из наиболее значимых для Беларуси пунктов в повестке саммита – заявление глав государств СНГ в связи с предстоящим 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Будут обсуждены скоординированные действия стран Содружества при рассмотрении данной темы на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Отдельное внимание участники заседания уделят вопросам, касающимся текущей деятельности СНГ. По итогам планируется принять соответствующие международные документы.