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Чехия планирует ограничить помощь Киеву

09 октября 2025 07:39
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Чехия больше не даст Украине ни кроны на военные нужды. Об этом заявил экс-премьер Андрей Бабиш. Его оппозиционное движение получило наибольшее количество мест в парламенте на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь Бабиш намерен пойти против прозападного курса правительства, в частности, ограничить помощь Киеву. Он пообещал прекратить чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины. К слову, благодаря ей на линию соприкосновения поступают более миллиарда снарядов ежегодно. 

Бабиш призвал переложить бремя финансирования украинской армии непосредственно на ЕС и НАТО. Политик также ставит под сомнение прозрачность закупок снарядов для Украины, особенно, когда этим занимаются страны поодиночке.

# Международная политика

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