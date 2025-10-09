Чехия планирует ограничить помощь Киеву

Чехия больше не даст Украине ни кроны на военные нужды. Об этом заявил экс-премьер Андрей Бабиш. Его оппозиционное движение получило наибольшее количество мест в парламенте на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь Бабиш намерен пойти против прозападного курса правительства, в частности, ограничить помощь Киеву. Он пообещал прекратить чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины. К слову, благодаря ей на линию соприкосновения поступают более миллиарда снарядов ежегодно.

Бабиш призвал переложить бремя финансирования украинской армии непосредственно на ЕС и НАТО. Политик также ставит под сомнение прозрачность закупок снарядов для Украины, особенно, когда этим занимаются страны поодиночке.