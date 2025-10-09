Шайба Горбунова помогла. «Автомобилист» одолел СКА в КХЛ

«Автомобилист» из Екатеринбурга в овертайме обыграл СКА со счетом 2:1, продлив победную серию до пяти матчей. Об этом пишет ТАСС.

У уральцев отличились Егор Черников и Роман Горбунов, у СКА – Сергей Сапего. СКА проиграл пятый матч подряд.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов может быть отправлен в отставку после неудач с «Локомотивом» и «Автомобилистом».

СКА занимает 7-е место на Западе с 13 очками, «Автомобилист» занимает 2-е место на Востоке с 19 очками. Следующая встреча команд состоится 13 октября в Санкт-Петербурге.

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