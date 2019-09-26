Александр Лукашенко: «Сколько люди доверят, столько я и буду работать»

Новости Беларуси. Тема выборов в Украине еще не отошла на второй план. Уж очень бурная была кампания. Да и итог превзошел все ожидания. Белорусы тоже скоро будут выбирать главу государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналисты интересуются: видит ли Александр Лукашенко достойного кандидата на столь высокий пост? Вопрос не по адресу. Президента в Беларуси выбирает народ, а найти или насмотреть такого человека просто невозможно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как присматривать? Ты должен увидеть. Не надо ходить с биноклем или думать каждый день: а кто? Нет, я так не думаю. Наверное, я не произвожу впечатление немощного человека. Сколько люди доверят, столько я и буду работать. Я почему в прошлые выборы не снял свою кандидатуру и не отказался от выборов? Потому что я не хочу – придет новый человек, всё это разрушит. Может, у нас и неправильно, но у нас нормально живут люди. Мало-мальски нормально живут люди, не жалуются. Я считаю, что это заслуга не только моя, но и этого поколения.