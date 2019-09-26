Александр Лукашенко: «Сколько люди доверят, столько я и буду работать»
Новости Беларуси. Тема выборов в Украине еще не отошла на второй план. Уж очень бурная была кампания. Да и итог превзошел все ожидания. Белорусы тоже скоро будут выбирать главу государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Журналисты интересуются: видит ли Александр Лукашенко достойного кандидата на столь высокий пост? Вопрос не по адресу. Президента в Беларуси выбирает народ, а найти или насмотреть такого человека просто невозможно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как присматривать? Ты должен увидеть. Не надо ходить с биноклем или думать каждый день: а кто? Нет, я так не думаю. Наверное, я не произвожу впечатление немощного человека. Сколько люди доверят, столько я и буду работать.
Я почему в прошлые выборы не снял свою кандидатуру и не отказался от выборов? Потому что я не хочу – придет новый человек, всё это разрушит. Может, у нас и неправильно, но у нас нормально живут люди. Мало-мальски нормально живут люди, не жалуются. Я считаю, что это заслуга не только моя, но и этого поколения.
Придет новый человек от нового поколения. Развалили всё. Начали опять эту обвальную приватизацию, поделили. Народу через вас объяснять, что это так и надо, что так и было. И обвинения в чей адрес? Меня начнут упрекать – сбежал. Поэтому я не вел агитацию никакую, не ходил на стадионы, никуда. Я просто работал и людям прямо сказал: «Я на вас не обижусь, если вы проголосуете не за меня, а за нового человека. Но вы знайте, что с меня потом взятки гладки, если вдруг что случится».
Недавно я шутку при Володе Зеленском – была шутка. Бывшие КВНщики, ведущий сказал: «За тебя 74 %, но на 30 % меньше, чем за Лукашенко». Меньший сын Коля принес, говорит: «Папа, посмотри, про тебя шутка». Владимир Александрович там вон присутствует, смеется. Я тоже посмеялся – разумно пошутили.
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