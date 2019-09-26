«Вышиванка выходного дня». Топ-менеджер украинского телеканала привёз Президенту Беларуси вышиванку

Новости Беларуси. Главный редактор телеканала «Украина» Юрий Сугак в последний раз был в Минске, когда служил в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя 30 лет приехал в гости и, по славянской традиции, не с пустыми руками. Привез в подарок Президенту творение модного украинского дизайнера.

Юрий Сугак, главный редактор телеканала «Украина»:

Вышиванка выходного дня. Нарядная, на особые случаи. Было желание подчеркнуть свое уважение и сказать, насколько украинцы хорошо к нему относятся.

Минск – очень классный. Он мне напоминает иногда Харьков, иногда Киев, немного Москву, чуть-чуть Львов. Он такой разный, он интересный. Я вчера прошелся и получил огромное удовольствие. Очень приятные люди. Ты вступаешь в контакт. В общем, здорово, это круто.