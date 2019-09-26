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«Вышиванка выходного дня». Топ-менеджер украинского телеканала привёз Президенту Беларуси вышиванку

26 сентября 2019 16:17
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Новости Беларуси. Главный редактор телеканала «Украина» Юрий Сугак в последний раз был в Минске, когда служил в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя 30 лет приехал в гости и, по славянской традиции, не с пустыми руками. Привез в подарок Президенту творение модного украинского дизайнера.

«Вышиванка выходного дня». Топ-менеджер украинского телеканала привёз Президенту Беларуси вышиванку-1

«Вышиванка выходного дня». Топ-менеджер украинского телеканала привёз Президенту Беларуси вышиванку-3

Юрий Сугак, главный редактор телеканала «Украина»:
Вышиванка выходного дня. Нарядная, на особые случаи. Было желание подчеркнуть свое уважение и сказать, насколько украинцы хорошо к нему относятся.

Минск – очень классный. Он мне напоминает иногда Харьков, иногда Киев, немного Москву, чуть-чуть Львов. Он такой разный, он интересный. Я вчера прошелся и получил огромное удовольствие. Очень приятные люди. Ты вступаешь в контакт. В общем, здорово, это круто.

«Вышиванка выходного дня». Топ-менеджер украинского телеканала привёз Президенту Беларуси вышиванку-6

«Вышиванка выходного дня». Топ-менеджер украинского телеканала привёз Президенту Беларуси вышиванку-8

Напомним, 26 сентября Александр Лукашенко впервые провел встречу с представителями ведущих украинских СМИ.

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# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Юрий Сугак # Фотофакт

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