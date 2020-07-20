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Президент Беларуси о новом назначении Максима Ермоловича: целенаправленно готовили туда. Кстати, его рекомендует Мишустин

20 июля 2020 19:14
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Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Назначены и согласованы на должности около двух десятков руководителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В списке должностей, по которым Президент сегодня принял решение, 18 позиций. Это и руководители местных органов власти, банковской сферы, предприятий. Но больше всего изменений – в дипкорпусе и внешнеполитическом ведомстве.

Президент Беларуси о новом назначении Максима Ермоловича: целенаправленно готовили туда. Кстати, его рекомендует Мишустин-1

Максим Ермолович, до недавнего времени глава Минфина, будет работать в мировом финансовом центре – возглавит диппредставительство в Великобритании.

Президент Беларуси о новом назначении Максима Ермоловича: целенаправленно готовили туда. Кстати, его рекомендует Мишустин-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тебя целенаправленно готовили туда, чтобы ты знал. Не потому, что ты плохой министр. Кстати, его рекомендует Мишустин. Очень хорошего мнения о нашем министре финансов. Но когда я сказал, что он уезжает в Великобританию, он с сожалением к этому отнесся.

Вот, то, что и с Америкой. Лучше меня знаешь, в каком плане надо поработать.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Максим Ермолович # Михаил Мишустин # Фотофакт

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