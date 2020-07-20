«Они заранее готовились». Валерий Вакульчик прокомментировал назначения в КГБ

Новости Беларуси. Сегодня, 20 июля, Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Назначены и согласованы на должности около двух десятков руководителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Александр Лукашенко назначил сегодня Дмитрия Реуцкого заместителем председателя Комитета госбезопасности. Ранее он был начальником управления КГБ по Минску и Минской области. Его место займет Владимир Козырь, который до сегодняшнего дня служил в должности начальника оперативно-поискового управления ведомства.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Это плановая работа. Одна и вторая кандидатуры находятся в резерве на выдвижение на высшие должности. Не просто случайно они там оказались, они заранее готовились и определенный должностной путь в Комитете государственной безопасности прошли – и один, и другой.

Причем учитывалось, что, допустим, Минское управление – это не просто экономическая безопасность. Это и вопросы защиты конституционного строя, это контроль за ситуацией в регионах.