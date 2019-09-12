Президент Беларуси о назначениях 12 сентября: «Прийти должны люди, которые должны сохранить страну»

Новости Беларуси. 12 сентября во Дворце Независимости был принят рад кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент согласовал назначение глав дипломатических представительств нашей страны за рубежом, также обновление на некоторых предприятиях и в региональной вертикали. Какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями? Знает корреспондент Юлия Бешанова.

Солигорск в особом представлении для белорусов не нуждается. Калийные удобрения визитная карточка не только района – целой страны. 90 % от общего объема производства – продукция «Беларуськалия». Она экспортируется в более чем 50 стран мира. Да и в целом район интересный и разноплановый. Последние упоминания в СМИ Солигорска окрашены в негативные тона, но сегодня глава государства назначил в райисполком нового руководителя.

Андрей Жайлович, председатель Солигорского райисполкома:

В первую очередь работа с людьми. Безусловно, чтобы каждый человек сегодня имел возможность работать, зарабатывать, получать достойную заработную плату. Проведение электоральных компаний и то, что для меня немного новое – это, конечно, сельское хозяйство. Потому что в Минске как таковая эта работа отсутствовала. Новые председатели еще в четырех районах: Лидском, Лельчицком, Буда-Кошелевском и Щучинском. Президент не раз подчеркивал, что кадры решают все. Хороший руководитель – специалист «штучный»: к нему и внимание особое, и требования соответствующие. Биография, личные качества, способность «потянуть» возложенные обязанности.

– Сергей Васильевич идет из Щучина в Лиду.

– Да, Александр Григорьевич.

– Не знаю, как он идет. Сам идет?

– Если честно, он идет сам, согласился. Но я вообще его хотела видеть в другой, конечно, должности, в другом городе.

– Ну, если он Лиду потянет, так вообще.

– Потянет, Александр Григорьевич. Я знаю его как хорошего руководителя, одного из сильных руководителей районов.

Напутствуя новоиспеченных руководителей, Александр Лукашенко подчеркнул: задача чиновника – забота о людях и справедливое к ним отношение. В этом деле не бывает мелочей и неважных проблем. Александр Лукашенко, назначая глав пяти районов: «Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну» Встать во главе районов чиновникам придется в непростые времена. Фактически, власть, в том числе и местная, уже начала сдавать экзамен на профпригодность.

Электоральная кампания как лакмусовая бумажка работы всей руководящей вертикали. Александр Лукашенко: «В политике, я уже сказал, мы сдаем экзамен» На плечи глав районов ложится нешуточная ответственность: экономика, политика, социальное развитие. Но сил, желания и энергии у этих чиновников должно хватить на все.

У руля кадры новой формации: средний возраст назначенных сегодня руководителей – 42 года. Александр Лукашенко: «Я как Президент не могу спокойно уйти и жить, не приведя во власть новое поколение людей» Новый глава на предприятии «Гомельстекло». На заводе недавно завершилась серьезная модернизация. Ситуация на производстве стабильная, мощности загружены. Тем не менее, Петру Максимчикову придется решать непростые задачи. В Европе за последний год серьезно нарастили производство стекла, в результате количество предложение на внешнем рынке увеличилось почти вдвое.

Петр Максимчиков, генеральный директор ОАО «Гомельстекло»:

Благодаря проведенной модернизации у «Гомельстекло» появилась так называемая продукция промышленной переработки. Это инновационная продукция – стекло ламинированное, стекло с покрытием. И если в 2015 году только 7 % от объема производства была продукция промпереработки, то сейчас она уже составляет почти 23 %. Это не только инновации, это повышенная добавленная стоимость, дополнительный заработок. Пока мы делаем ставку на то, чтобы дополнительно еще развивать продукцию промышленной переработки и зарабатывать. Углубленная переработка.

Новый топ-менеджер и на предприятии «Планар». В холдинг сейчас входят пять заводов, где работают более 1000 человек. Президент нацеливает руководителей на эффективную работу и производство конкурентоспособной продукции. Обновлен и дипломатический корпус страны. Новые руководители во главе дипмиссий сразу в пяти государствах. Послом в Турции назначен Виктор Рыбак. По совместительству он будет представлять Беларусь в Ираке. Регион для него не новый. А вот его предшественник, Андрей Савиных, дипломатическую карьеру решил сменить на политическую деятельность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, это хорошо – подготовленный человек. Дипломаты должны быть в парламенте, тем более организовывать надо будет дипломатическую работу. А если не изберут, мы увидим его где-то?

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Для меня достаточно неожиданным было его предложение (это его инициативное предложение). Ради бога, это ваша воля, но я его видел на должности одного из ведущих главных управлений в министерстве.

– То есть он не пропадет?

– Нет. Видно, что он не потерял интерес, как некоторые через определенное время пребывания на одной и той же должности. Он постоянно интересуется, ищет что-то новое, новые подходы.

– Если изберут, это будет не хуже. В парламенте нужен человек, с которым МИД должен постоянно быть в контакте. У вас же там и комиссия есть.

– Мы с ним разговаривали, у него есть очень интересные идеи о том, как повысить уровень парламента здесь и как работать более широко на международной арене. Поэтому, я думаю, если изберут, то это будет очень хорошая опора и для МИДа.

Послом в Туркменистан направлен Вячеслав Бескостный. Между странами исторически сложились дружеские отношения, подкрепленные экономикой. Так, наши специалисты реализовывали масштабный проект – построили и ввели в эксплуатацию Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Сейчас по поводу работы предприятия возникли существенные споры. Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь выступает за нормализацию и налаживание отношений, и тут карты в руки дипломатам – миром и переговорами решить разногласия. Александр Лукашенко:

С Туркменистаном у нас были всегда блестящие отношения. Хорошие отношения. И те проблемы, которые сегодня существуют – а они существуют и будут существовать всегда с любыми государствами… Надо встретиться с должностными лицами, которые занимались строительством прежде всего Гарлыкского комбината. Надо выходить из этой ситуации достойно. Это же не дело, что мы с дружественным народом начинаем в судах устраивать разборки. Надо переговорить с должностными лицами. Мы не хотим этим заниматься, но за работу надо платить. И потом: что хорошего в том, что сегодня этот комбинат простаивает? Давно уже можно было добывать калийную соль, продавать и получить огромные доходы.

Израильскую дипмиссию возглавил Евгений Воробьев. Между Минском и Тель-Авивом больше 2000 километров, что не мешает успешно развивать торговые отношения – сейчас они на подъеме. В 2018 году результат совместной торговли – 162 миллиона долларов. Задача на ближайшие годы – найти новые точки роста: инвестиции, туризм, расширение экономических отношений.

Евгений Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Израиле:

В Израиле традиционно есть своя повестка: они находятся в достаточно сложном регионе, и, кроме того, у них есть достаточно серьезные наработанные контакты с другими странами мира. С Соединенными Штатами Америки в первую очередь, которые являются главным союзником Израиля. Со многими европейскими странами они взаимодействуют. Соответственно, вклиниться на этот рынок – это не такая простая работа.

Еще один важный для Беларуси регион – Египет и Судан, едва ли ни самые влиятельные государства Ближнего Востока. Отношения с этим регионом заметно активизировались после взаимных визитов на высшем уровне. Но нам все еще есть к чему стремиться – от промышленности, торговли до туризма. Александр Лукашенко:

Но мы имеем уже там хорошие корни, основа заложена. В Судане тоже потихоньку надо, по несколько проектов. Так, как в Эквадоре. Никто же не говорит, что там надо прямо разворачивать как гигантская страна торговлю с ними. Но два-три проекта добавлять надо, чтобы к «Белоруснефти» мы могли там завязаться на какие-то другие выгодные для нас и для них проекты.

Сергей Терентьев, чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Египте и по совместительству в Республике Судан, Султанате Оман, постоянный представитель Беларуси при Лиге арабских государств:

Научно-техническое сотрудничество, сотрудничество в области образования, туризм, естественно. Это исключительно важное направление для египтян, но хотелось бы на будущее рассматривать и Беларусь. Беларусь продвигать как привлекательное направление для богатых египтян, чтобы они приезжали сюда. То есть у нас много направлений. Николай Овсянко отправится налаживать тесные отношения с Эквадором и по совместительству с Колумбией, Никарагуа и Панамой. Регион перспективный, но для нашей страны еще не до конца открытый.

Обновления произошли как на внутреннем, так и на внешнем контуре. На передовой – молодые, образованные руководители с горящими глазами. Посольский корпус – отдельная категория госслужащих, от которых напрямую зависит репутация страны на внешнеполитической арене. Александр Лукашенко:

Уже должно приходить новое поколение людей. Мы когда-то уйдем, не так далеко это время. А прийти должны люди, которые должны сохранить страну. Надо, чтобы внешнеполитическое ведомство было мощным, и перспективными были люди.