Александр Лукашенко, назначая глав пяти районов: «Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Требования мои к вам – председателям райисполкомов – вы знаете. Они остаются неизменными. Надо достойно завершить уборку урожая. Хотелось бы, чтобы в будущем году (а мы уже начали сдавать экзамен), те, кто заработал хорошие деньги, получили их. Надо, чтобы зарплата росла, динамика здесь должна быть. Но это не должна быть «зряплата»: деньги должны быть заработаны.

Как вы будете подстегивать людей (говорю откровенно, не рыночным языком, надоели эти рыночные молитвы). Нужно организовать людей, заставить кто не хочет работать, а заработанные деньги надо выплатить. В политике, я уже сказал, мы сдаем экзамен. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь порой, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды. А мы должны провести так, как положено. В стране управляемой, в нашей стране, для себя мы должны провести эти выборы. И если мы определились, что мы будем действовать так, так и так, тактика такая, мы должны ее придерживаться. Если будут критиковать и наносить удары по каким-то людям, то это будут удары с дальним прицелом – по Президенту. Оно так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в Президента. Я к этому готов. Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете.