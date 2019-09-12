Александр Лукашенко, назначая глав пяти районов: «Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну»

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента – Александр Лукашенко согласовал назначения глав пяти районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кадровый день у Президента – Александр Лукашенко согласовал назначения глав пяти районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые руководители теперь в Буда-Кошелевском, Лельчицком, Лидском, Солигорском и Щучинском райисполкомах. Отвечать за развитие вверенной территории чиновникам предстоит в непростое время. В стране проходит электоральная кампания. Это серьезный экзамен, в том числе и для местной власти.
Очевидно, что борьба за места в Парламенте будет непростой. Главное, отмечает Президент, достойно провести выборы. Озвучивая задачи, глава государства еще раз напомнил руководителям – главное в их работе забота о людях и достойная заработная плата.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Требования мои к вам – председателям райисполкомов – вы знаете. Они остаются неизменными. Надо достойно завершить уборку урожая. Хотелось бы, чтобы в будущем году (а мы уже начали сдавать экзамен), те, кто заработал хорошие деньги, получили их. Надо, чтобы зарплата росла, динамика здесь должна быть. Но это не должна быть «зряплата»: деньги должны быть заработаны.
Как вы будете подстегивать людей (говорю откровенно, не рыночным языком, надоели эти рыночные молитвы). Нужно организовать людей, заставить кто не хочет работать, а заработанные деньги надо выплатить. В политике, я уже сказал, мы сдаем экзамен. Сегодняшняя предвыборная вакханалия, иначе ее не назовешь порой, перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды. А мы должны провести так, как положено. В стране управляемой, в нашей стране, для себя мы должны провести эти выборы. И если мы определились, что мы будем действовать так, так и так, тактика такая, мы должны ее придерживаться. Если будут критиковать и наносить удары по каким-то людям, то это будут удары с дальним прицелом – по Президенту. Оно так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в Президента. Я к этому готов. Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете.
Все на ваших плечах. И экономика, и зарплата, и жизнь людей, и кадры, и политика. Нужна помощь – говорите. Районы у вас, в которые идете, неплохие. Там можно работать. Люди вы абсолютно все перспективные. Очень хотелось бы, чтобы вот это новое поколение руководителей, которое вы представляете, прижилось, и мы из этого нового поколения с уровня председателей райисполкомов получили конкуренцию наверху. На должностях министров, губернаторов, членов Правительства, высших должностных лиц. Очень хотелось бы. Для меня это вопрос жизни и смерти. Я как Президент не могу спокойно уйти и жить, не приведя во власть новое поколение людей.
Перестановки произошли и в дипкорпусе. Так, интересы Беларуси в Египте по совместительству в Судане, Омане и в качестве представителя при Лиге арабских государств будет представлять Сергей Терентьев. Послом в Израиль отправится Евгений Воробьев. Николай Овсянко возглавит белорусское посольство в Республике Эквадор и по совместительству в Никарагуа и Панаме. Виктор Рыбак назначен на должность посла в Турции и по совместительству в Иране, Вячеслав Бескостый – в Туркменистане. Кроме того, новые руководители согласованы на должности генерального директора предприятия «Гомельстекло» и акционерного общества «Планар».