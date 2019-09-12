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«Минск проявил чудеса дипломатической гибкости». Эксперт о переговорах по Украине

12 сентября 2019 14:34
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Мнения о переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Украине эксперты высказали в фильме «Мирные люди».

Мирный механизм, запущенный в белорусской столице в 2014 году, конфликт на Донбассе не остановил. Но спасти удалось тысячи человеческих жизней. Тот самый долгожданный мир приближают буквально по миллиметру. «Пасхальное», «хлебное», «школьное» перемирие – когда не стреляют хотя бы несколько дней – эта лексика тоже родом из Минска.

«Минск проявил чудеса дипломатической гибкости». Эксперт о переговорах по Украине-1

Антон Финько, эксперт центра политических исследований (Украина):
Минск проявил чудеса дипломатической гибкости, создав ситуацию, при которой он является доверенным собеседником с обеих сторон конфликта. Это самый важный момент. И предложил площадку, которая была принята и западноевропейскими, и российскими сторонами, и официальным Киевом.

С этой точки зрения, мне не приходилось сталкиваться с какими-либо укорами в адрес официального Минска. То есть, в принципе, все стороны, вне зависимости, какая это сторона, признают позитивную роль. Единственный выпад – это было, знаете ли, крайнее недовольство известного своим сибаритством президента Олланда. Он был недоволен, что во время перезаключения соглашения «Минск-2» форма бутербродов и пирожных, которые подавала ему протокольная служба Администрации Президента Беларуси, была, по его мнению, недостаточно изящной. Собственно говоря, этим критика позиции Беларуси в очень важном процессе дипломатического урегулирования в восточных пределах ЕС ограничилась.

# Война в Украине

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