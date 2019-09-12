Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот: «Наши инициативы по сохранению мира и стабильности в регионе известны всем»

Новости Беларуси. Беларусь готова к тесному сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала. Александр Лукашенко отметил это на церемонии вручения верительных грамот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вручение верительных грамот – стандартная, но от того не менее торжественная церемония, которая, с одной стороны, фактически ознаменует старт дипмиссии нового посла, с другой – это первый в новой должности официальный контакт с главой государства. Именно здесь, в стенах особого зала резиденции, создается климат личного доверия. От установленного в эти минуты контакта во многом зависит эффективность политического диалога.

Александр Лукашенко обратился к дипломатам с приветственным словом. Его главный посыл – Беларусь сохраняет приверженность многовекторной внешней политике. С каждым из сегодняшних партнеров страна заинтересована выстраивать партнерские добрососедские отношения. И, конечно, выдвигать и поддерживать любые мирные инициативы во благо всего человечества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы готовы к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала. Наши инициативы по сохранению мира и стабильности в регионе известны всем. Беларусь всегда готова предоставить площадку для решения глобальных конфликтных вопросов и проведения важнейших международных форумов в рамках безопасности (подробнее – здесь ).

Президент по традиции адресовал несколько слов каждому присутствующему в зале дипломату. Дмитрий Мезенцев – посол России. В политических кругах человек не новый, и с главой белорусского государства тоже давно знаком. Его страна – наш главный партнер и союзник, на повестке дня процесс дальнейшей интеграции.

Александр Лукашенко:

Отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и теснейшей, порой кровавыми страницами, нашей общей истории. Мы проливали эту кровь за то, чтобы в Европе и в мире было спокойно. И не мы начинали эти войны. Но мы всегда – Господь нам помогал в этом – выходили победителями. Мы это помним. Мы всегда там были вместе, поэтому побеждали. Поэтому развитие, углубление многоплановых двухсторонних связей с нашей Россией – безусловный приоритет белорусской внешней политики.

Сейчас особое внимание уделяется вопросам союзного строительства. Мы с президентом России договорились, что в канун знаковой даты 20-летия подписания договора о создании нашего Союза должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития нашей интеграции. И мы это сделаем.