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Зарегистрировано 350 инициативных групп. Лидия Ермошина рассказала о ходе избирательной кампании

12 сентября 2019 14:49
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Новости Беларуси. Число инициативных групп по сбору подписей за потенциальных кандидатов в депутаты Палаты представителей говорит о возможности хорошей альтернативы на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Зарегистрировано 350 инициативных групп. Лидия Ермошина рассказала о ходе избирательной кампании-1

На данный момент их зарегистрировано 350. О ходе избирательной кампании журналистам 12 сентября рассказала председатель Центризбиркома.  На данный момент идет выдвижение кандидатов. Баллотироваться в парламент могут представители трудовых коллективов, политических партий и обычные граждане. Последним нужно собрать не менее 1000 подписей в своем округе. Этим и занимаются инициативные группы. 

Зарегистрировано 350 инициативных групп. Лидия Ермошина рассказала о ходе избирательной кампании-4

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Подано заявлений на регистрацию инициативных групп – 446, более всего по традиции в Минске – 120. Если указанные лица соберут подписи, то мы говорим уже о хорошо альтернативных выборах.

Зарегистрировано 350 инициативных групп. Лидия Ермошина рассказала о ходе избирательной кампании-7

На данный момент в стране уже есть один человек, который выдвинулся кандидатом в депутаты. Он претендует на то, чтобы представлять интересы избирателей Витебска. Его выдвинул трудовой коллектив. 

# Выборы-2019 # Лидия Ермошина # Фотофакт

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