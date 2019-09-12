Зарегистрировано 350 инициативных групп. Лидия Ермошина рассказала о ходе избирательной кампании

Новости Беларуси. Число инициативных групп по сбору подписей за потенциальных кандидатов в депутаты Палаты представителей говорит о возможности хорошей альтернативы на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Число инициативных групп по сбору подписей за потенциальных кандидатов в депутаты Палаты представителей говорит о возможности хорошей альтернативы на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент их зарегистрировано 350. О ходе избирательной кампании журналистам 12 сентября рассказала председатель Центризбиркома. На данный момент идет выдвижение кандидатов. Баллотироваться в парламент могут представители трудовых коллективов, политических партий и обычные граждане. Последним нужно собрать не менее 1000 подписей в своем округе. Этим и занимаются инициативные группы.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Подано заявлений на регистрацию инициативных групп – 446, более всего по традиции в Минске – 120. Если указанные лица соберут подписи, то мы говорим уже о хорошо альтернативных выборах.
На данный момент в стране уже есть один человек, который выдвинулся кандидатом в депутаты. Он претендует на то, чтобы представлять интересы избирателей Витебска. Его выдвинул трудовой коллектив.