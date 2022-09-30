Президент Беларуси: «Ни для кого мы не были источником угрозы – так будет и впредь»

Признаться, журналисты особенно любят работать на церемонии вручения верительных грамот еще и потому, что это чуть ли не единственное мероприятия, где строгий протокольный дресс-код участников настолько разнообразен. С учетом их национального колорита выбраны костюмы, а вот протокол непосредственно передачи грамот одинаков для всех.

Подобные мероприятия еще и возможность взглянуть в глаза тем, с кем предстоит сотрудничать. И расставить точки над «и» на берегу. Что Александр Лукашенко и сделал. Акцент на два слова: «уважение» и «конструктив».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уверен, что все вы искренне уважаете белорусский народ, а также его выбор, чтобы конструктивно трудиться с первых дней своего пребывания на нашей земле. Ваша дипломатическая миссия начинается в знаковый для Беларуси период. Совсем недавно, 17 сентября, Беларусь отметила свой самый молодой государственный праздник – День народного единства. Как и ранее, с тех пор белорусы никогда в своей истории ни на кого не нападали. Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь. Подчеркиваю: именно так будет впредь. Мы всегда привержены мирному решению любых международных проблем.

Потеряв каждого третьего во времена фашистского геноцида, белорусы (как ни одна другая нация в мире) высоко ценят человеческую жизнь. Каждую человеческую жизнь. В том числе по этой причине и ранее, и сегодня, когда рядом с нами, в Украине, полыхает военный конфликт, неизменно выступали и выступаем с мирными инициативами на международной арене.

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