Лукашенко – Путину: наше дело правое, победим, у нас выхода другого нет

Новости Беларуси. Беларуси с Россией предрекали гибель, но работа идет успешно. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 сентября во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: Европа, если она очумела (я про тех, за океаном, не говорю), ну пусть они думают. Я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Не хотят – не надо. Потихоньку будем выстраиваться…

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

И с уважением к нам относиться.

Александр Лукашенко:

Без этого мы с ними вообще разговаривать не будем. Мы же славяне. Унижения никто терпеть не будет. Какие могут быть унижения? Мы же помним, как там, в Америке, начиная с предыдущего президента: «Мы – исключение». Корону на голову надел – «мы миром будем управлять». Это продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям. Мы с вами не единожды это обсуждали. И мы определились, наметили и идем этим курсом. Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас – мы открыты, и вы тоже. Вы тем более. Вы об этом постоянно говорите. Вот вся экономика и политика. А продовольствие, удобрения. Слушайте, ну купят, покупают же сейчас. Сложнее, конечно, – блокируют там. Не нас, а там блокируют людей, которые хотят купить, которые хотят заплатить. Они их блокируют, а не нас. Нам что блокировать? Но находим же пути и продаем. Поэтому наш курс правильный, наше дело правое. Победим. У нас выхода другого нет.