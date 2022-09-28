Лукашенко: Абхазию нельзя бросать, надо помогать, люди здесь святые

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще вчера обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем. Много очень, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. Не буду долго говорить об этом, попозже конкретизируем, но мы пришли к одному выводу, что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. Абхазию, как он говорит, нельзя бросать, надо помогать, чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально. Вы не думайте, что я тут приехал, потому что какая-то ситуация сложилась. У нас нормальная ситуация. Нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Ты, Аслан, это хорошо знаешь. Мы просто хотим, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ, жить в согласии. Экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Мы приехали с добром. И если мы чем-то вам можем помочь, притом это взаимовыгодное будет сотрудничество, а направление его есть, мы это сделаем. Поговорим о многом. Я человек, как вы знаете, уже опытный. И в политике, и в других сферах. Поговорим, подумаем, как нам жить дальше. Главное, чтобы здесь народ жил достойно. Потому что этот райский уголок нашей земли этого достоин. А люди здесь святые.