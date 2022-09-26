Лукашенко: у России 25 миллионов мобилизационный ресурс, пусть убежали 30 тысяч, 50, пусть бегут

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Есть разные люди: и здесь, и там хватает их. Мы их видим. И слава богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий (у нас в 2020 году, в России сейчас), который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет. У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали. Просятся назад. Большинство просят: заберите назад. И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Извините, что я в открытую это говорю. Так поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке.