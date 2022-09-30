«У нас грандиозные планы». Атмосфера на вручении верительных грамот во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Как достичь мира в Украине и спасти голодающих жителей земли? О глобальном в международных отношениях высказался Президент Беларуси, принимая верительные грамоты послов иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою дипломатическую миссию в Минске начинают представители 11 стран. И, как отметил Александр Лукашенко, со знакового для белорусов периода. Недавно наша страна отметила свой самый молодой государственный праздник – День народного единства. Президент подчеркнул: в Беларуси дипломатов ждет исключительно доброжелательный и деловой подход со стороны госорганов, бизнеса и общественных организаций.

Один за другим на территорию Дворца Независимости въезжают автомобили, что, в общем-то, само по себе случается лишь в случаях, если внутри очень статусный гость или в день важных церемоний. Такой, как сегодня. По ступенькам поднимаются представители 11 государств, которым доверили представлять интересы своих стран в Беларуси. В руках у каждого папка с теми самыми верительными грамотами, которые менее чем через час вручит Президенту. Лукашенко: миллиарды долларов на оружие легко находят, а на то, чтобы спасти от голода миллионы людей, денег нет. Подробнее здесь. Но прежде краткий инструктаж и общение со СМИ. Стоит ли объяснять важность эффективного взаимодействия дипломатов и журналистов? И в эти моменты, независимо от заданных вопросов, можно составить представление о том, как будет складываться работа дальше. Кто-то сдержан и немногословен, кто-то напротив.

Ахмед Алмадбух, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси:

У нас грандиозные планы. У нас в Беларуси работают две крупные компании в сельскохозяйственном и лекарственном направлении. Мы собираемся усилить эти направления.

Эдуардо Зуайн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентины в России и Беларуси по совместительству:

Между Беларусью и Аргентиной большая перспектива партнерства в сфере сельского хозяйства и машиностроения. Вчера посетили ПВТ – это великолепный проект, в котором видится много перспектив.