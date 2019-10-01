«Это хороший возраст для мужчины». Токаев подарил Александру Лукашенко на 65-летие кинжал

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Я хотел бы начать беседу с искренне душевных поздравлений в Ваш адрес по случаю прошедшего такого промежуточного юбилея, с 65-летием. Это хороший возраст для мужчины. Я с искреннем уважением отношусь к Вам, поскольку давно наблюдаю за Вашей работой в качестве Президента. Вы, пожалуй, сейчас самый опытный среди нас, президентов.

Президент Беларуси на встрече с президентом Казахстана: «Мы нацелены на углубление наших отношений»

Мы ждем Вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Действительно, отношения между нашими государствами, без преувеличения, без красного словца, носят стратегический характер.