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«Это хороший возраст для мужчины». Токаев подарил Александру Лукашенко на 65-летие кинжал

01 октября 2019 16:55
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с президентом Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это хороший возраст для мужчины». Токаев подарил Александру Лукашенко на 65-летие кинжал-1

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Я хотел бы начать беседу с искренне душевных поздравлений в Ваш адрес по случаю прошедшего такого промежуточного юбилея, с 65-летием. Это хороший возраст для мужчины. Я с искреннем уважением отношусь к Вам, поскольку давно наблюдаю за Вашей работой в качестве Президента. Вы, пожалуй, сейчас самый опытный среди нас, президентов.

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Мы ждем Вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Действительно, отношения между нашими государствами, без преувеличения, без красного словца, носят стратегический характер.

«Это хороший возраст для мужчины». Токаев подарил Александру Лукашенко на 65-летие кинжал-4

Взаимный товарооборот в 2018 году превысил 890 миллионов долларов. А по итогам 2019 страны намерены и вовсе выйти на миллиард. Беларусь поставляет в Казахстан продукты питания, тракторы, мебель и другие товары. Основу импорта составляют нефтепродукты, каменный уголь, хлопковое волокно.

«Это хороший возраст для мужчины». Токаев подарил Александру Лукашенко на 65-летие кинжал-7

Во время беседы Касым-Жомарт Токаев преподнес Александру Лукашенко подарок – казахстанский национальный кинжал.

«Это хороший возраст для мужчины». Токаев подарил Александру Лукашенко на 65-летие кинжал-10

# Беларусь-Казахстан # общество # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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