«Это хороший возраст для мужчины». Токаев подарил Александру Лукашенко на 65-летие кинжал

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с президентом Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с президентом Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Я хотел бы начать беседу с искренне душевных поздравлений в Ваш адрес по случаю прошедшего такого промежуточного юбилея, с 65-летием. Это хороший возраст для мужчины. Я с искреннем уважением отношусь к Вам, поскольку давно наблюдаю за Вашей работой в качестве Президента. Вы, пожалуй, сейчас самый опытный среди нас, президентов.
Президент Беларуси на встрече с президентом Казахстана: «Мы нацелены на углубление наших отношений»
Мы ждем Вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Действительно, отношения между нашими государствами, без преувеличения, без красного словца, носят стратегический характер.
Взаимный товарооборот в 2018 году превысил 890 миллионов долларов. А по итогам 2019 страны намерены и вовсе выйти на миллиард. Беларусь поставляет в Казахстан продукты питания, тракторы, мебель и другие товары. Основу импорта составляют нефтепродукты, каменный уголь, хлопковое волокно.
Во время беседы Касым-Жомарт Токаев преподнес Александру Лукашенко подарок – казахстанский национальный кинжал.