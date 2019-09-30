Александр Лукашенко на встрече с Николом Пашиняном: «Не переживайте, что мы будем дружить с кем-то против Армении»

Более детально двусторонние отношения Президент Беларуси обсудил на встрече с премьер-министром Армении. Совместный товарооборот, не самый большой в 2018, составил 50 миллионов долларов. Есть куда стремиться, но отношения двух стран измеряются не только в деньгах, есть принципиальное понимание в вопросах дипломатии и политики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что армяне к белорусам всегда хорошо относились. Это похожие народы, очень трудолюбивые, многострадальные. История очень похожа, люди очень похожи. И мы, конечно, заинтересованы в выстраивании отношений.

У нас сегодня небольшой, исходя из нашего потенциала, как вы отметили, товарооборот. Но представьте, его ж не было вообще. И у вас, и у нас многие считали, ну ладно, не будем там сотрудничать, Ереван будет сотрудничать с окружающими государствами. Мы тогда сказали: «Нет, надо потихоньку выстраивать отношения». И сегодня, уже после того, как вы стали премьером, я смотрел данные: 140% рост товарооборота – это очень хороший темп. Мы нашли пути, особенно, когда стали в ЕврАзЭС.

Я должен вас заверить, что так будет и дальше. Вы должны знать о том, что мы всегда готовы подставить Армении плечо. Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану, и к руководству Азербайджана, еще с тех пор, когда Гейдар Алиев был. И с вами у нас добрые отношения. Вы не переживайте, что мы будем дружить с кем-то против Армении. Абсолютно нет. Приезжайте в Беларусь, покажете пальцем, что вам надо – мы готовы работать в интересах Армении.

Мы всегда будем хорошо к вам относиться, как к родным, как к братьям.

Ваши люди, и президент приезжал с диаспорой армянской встречался в Беларуси, задал им вопрос: «У вас какие претензии есть к власти и прочее? Ну хоть какие?». Ни один армянин не встал и не сказал. Это армяне наши, белорусские, сказали: «У нас нет никаких вопросов ни к Президенту, ни к властям». Так будет всегда.