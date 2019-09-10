Президент Беларуси на встрече с главой Совбеза России: «Никакой чрезвычайщины нет, давно запланирован ваш визит в Беларусь»

В центре внимания – некоторые вопросы дальнейшего развития белорусско-российских отношений. При этом Президент отметил, что взаимодействие двух стран во многом можно поставить в пример другим государствам. Глава государства прокомментировал и ажиотаж в некоторых СМИ, вызванный визитом в Беларусь Николая Патрушева. По словам Александра Лукашенко, этот информационный всплеск не имеет под собой никакой почвы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть ряд вопросов, которые мы просто должны обсудить с вами. Они очень важны для дальнейшей нашей работы в белорусско-российских отношениях. Я понимаю, что Станислав Васильевич в теме, и я его тоже просил пошире обсуждать эти проблемы с вами. Но думаю, что нам с вами есть, о чем поговорить, тем более недавно премьеры встречались в Москве по разработке и реализации договора о Союзном государстве.

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Благо, что мы с Владимиром Владимировичем в Питере четко ответили на все вопросы и поставили задачи правительствам, в каком направлении нам здесь предстоит двигаться.

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Ну и ряд вопросов, которые сегодня в повестке дня. Правда, я опять посмотрел: средства массовой информации, особенно из Москвы, подают как чрезвычайщину какую-то. Никакой чрезвычайщины нет, давно запланирован ваш визит в Беларусь. Я еще раз подчеркиваю: он будет весьма полезен для дальнейшего движения в белорусско-российских отношениях. Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай бог, чтобы другие государства имели такие отношения друг с другом, которые имеют сегодня Беларусь и Россия.