Сергей Румас об итогах переговоров в Москве: Мы с Дмитрием Медведевым подвели черту под первым этапом большой работы

Новости Беларуси. Проект программы действий по углублению интеграции Беларуси и России, а также перечень дорожных карт согласовали в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало итогом встречи делегаций двух стран во главе с премьер-министрами. Сергей Румас поблагодарил руководителей экономических ведомств Беларуси и России за проделанную работу по согласованию необходимых документов. Белорусская сторона готова ее закончить в указанные сроки – до начала декабря. Тогда же ожидается встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси: Мы с Дмитрием Анатольевичем сегодня подвели черту под первым этапом большой работы. Нам действительно в течение ближайших двух месяцев предстоит очень большая работа, чтобы к началу декабря подготовить для подписания нашим президентам пакет из программы действий, перечня дорожных карт и нескольких межправсоглашений.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:

От результатов этой работы и зависит успех нашего интеграционного проекта, успех Союзного государства, наполнение союзного договора этими новыми реалиями для того, чтобы экономики наших стран были ближе; для того, чтобы, наконец, был сформирован полноценный общий рынок; для того, чтобы граждане наших стран получили от этого все возможные преимущества.

8 декабря 2019 года исполняется 20 лет с момента создания Союзного государства Беларуси и России.