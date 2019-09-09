Пётр Симоненко: «Историческая память помогла уберечь белорусский народ от той трагедии, которую переживает сегодня украинский народ»

Пётр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:

Феномен Беларуси заключается именно в том, что именно историческая память белорусского народа после 1991-94 годов, когда то же самое у нас, в Украине было, (разброд, шатание, бардак откровенно, американцы диктовали, что хотели, законы Украины они формировали за счет перевода с английской версии на украинскую и считали, что это якобы национальное законодательство), и очевидно, ведь, что эта историческая память помогла ещё и ещё раз уберечь белорусский народ от той трагедии, которую переживает сегодня украинский народ. Кровь-то льётся у нас! Десятки тысяч убитых, разрыв колоссальный по территории Украины, и через семью каждую прошел этот разрыв.

Вы знаете, я своим товарищам здесь, у нас, в Украине всегда привожу пример фильма «Проверка на дорогах». Вот именно «проверку на дорогах» прошла Беларусь и белорусский народ. Для того, чтобы не лилась кровь, для того, чтобы белорусский народ с гордо поднятой головой ходил!