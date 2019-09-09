Стартовало выдвижение кандидатов в Палату представителей и Совет Республики
Избирательная кампания в Беларуси. Начиная с этого дня Советы депутатов, а также местные исполкомы в течение месяца могут предлагать своих кандидатов в Совет Республики.
Сенатором может быть гражданин, достигший 30 лет, который проживает не менее 5 лет в регионе, от которого избирается, и не имеет судимости. В верхней палате парламента 64 кресла. По восемь представителей выберут тайным голосованием в местных Советах депутатов в каждой области и Минске. Еще восьмерых назначит Президент.
Параллельно идет выдвижение кандидатов в Палату представителей. Это могут сделать политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей. Их необходимо собрать на территории своего округа не менее тысячи. Этим занимаются инициативные группы.
Оставить свою подпись в поддержку кандидата можно, имея при себе паспорт. Инициативные группы вправе устанавливать информационные стенды, а также рассказывать о своем кандидате, но при этом никакой агитации.
Александр Давыдовский, секретарь первичной организации БРСМ:
Данный этап – это выдвижение кандидатов в депутаты. Мы еще никого не агитируем, не рассказываем предвыборные кампании депутатов, их обещания. Знакомим только с их биографическими данными. Каждый желающий может подойти и оставить свою подпись за этого кандидата в депутаты, чтоб он смог участвовать в предвыборной кампании. Для этого необходимо взять с собой паспорт или другой документ, который удостоверяет личность. Оставить подпись можно только один раз и только собственноручно.
Выборы депутатов Палаты представителей в Беларуси назначены на 17 ноября. Членов Совета Республики выберут на 10 дней раньше.