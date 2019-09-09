Стартовало выдвижение кандидатов в Палату представителей и Совет Республики

Избирательная кампания в Беларуси. Начиная с этого дня Советы депутатов, а также местные исполкомы в течение месяца могут предлагать своих кандидатов в Совет Республики.

Сенатором может быть гражданин, достигший 30 лет, который проживает не менее 5 лет в регионе, от которого избирается, и не имеет судимости. В верхней палате парламента 64 кресла. По восемь представителей выберут тайным голосованием в местных Советах депутатов в каждой области и Минске. Еще восьмерых назначит Президент.