Правнучка Рокоссовского о Беларуси: «Неудивительно, что именно там происходят все миротворческие процессы сейчас»

Встречу с правнучкой легендарного маршала Рокоссовского в Москве создатели фильма «Мирные люди» назначили в месте знаковом. Именно здесь в 45-м встречали победителей. Вокзал «Белорусский» в послевоенной истории – символ мира.

Ариадна Рокоссовская, журналист-международник (Россия):

Когда мы слышим, как где-то в мире бряцают оружием, то, как правило, это люди не из тех мест, где каждый сантиметр полит кровью. И в этом смысле, чем ценен, конечно, белорусский опыт, чудовищный опыт.

Когда ты приезжаешь в Брестскую крепость, ты идёшь по этому двору и думаешь: «Господи, всё это было вот здесь!» И в этом смысле, в Беларуси это на каждом камне.

Мне кажется, это такая судьба у белорусов: наконец-то уже навсегда, я надеюсь, забыть о войнах и нести вот эту память, правду и этот горький урок нам всем о том, что там происходило. Поэтому неудивительно, что именно там происходят все миротворческие процессы сейчас у нас. Уже слово Минск – как Хельсинки, а Беларусь – как Швейцария.